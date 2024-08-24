Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi. 13 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi. 13 yaralı

Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesiyle ilk tespitlere göre 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.15 civarlarında Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü Isparta- Antalya karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya'ya şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi. Kazada ilk tespitlere göre 13 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 13 yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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