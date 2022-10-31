Isparta Atabey Belediyesi 2 şoför alacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Isparta ili Atabey Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda 2 şoför alınacak.
Adaylar başvurularını 4 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarına giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.
Adaylar için kura çekimi 10 Kasım 2022 tarihinde saat 14:00'da Atabey Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kamyon Şoförü alımı için (1 kişi)
En az Lise en fazla Önlisans mezunu olmak, 18 - 28 yaş arasında olmak, C sınıfı ehliyete, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.
Şoför (Yük Taşıma) alımı için (1 kişi)
En az İlkokul en fazla Lise mezunu olmak, 18 - 30 yaş arasında olmak, C sınıfı ehliyete, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.
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