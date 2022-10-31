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Isparta Atabey Belediyesi 2 şoför alacak

Isparta Atabey Belediyesi 2 şoför alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:32
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Isparta Atabey Belediyesi 2 şoför alacak

Isparta Atabey Belediyesi 2 şoför alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Isparta ili Atabey Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda 2 şoför alınacak.

Adaylar başvurularını 4 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarına giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekimi 10 Kasım 2022 tarihinde saat 14:00'da Atabey Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamyon Şoförü alımı için (1 kişi)

En az Lise en fazla Önlisans mezunu olmak, 18 - 28 yaş arasında olmak, C sınıfı ehliyete, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Şoför (Yük Taşıma) alımı için (1 kişi)

En az İlkokul en fazla Lise mezunu olmak, 18 - 30 yaş arasında olmak, C sınıfı ehliyete, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.

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