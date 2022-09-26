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Isparta Atabey Belediyesi personel alacak

Isparta Atabey Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 10:10
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Isparta Atabey Belediyesi personel alacak

Isparta Atabey Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Isparta ili Atabey Belediye Başkanlığı tarafından sürekli kadroda 4 personel alınacaktır. Personel alımında adaylar için en az ortaokul mezunu olmak ve 47 yaş sınırı şartları vardır.

Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında şahsen ve ALO 170 hattını arayarak yapacaklardır.

Adaylar için kura çekimi 11 Ekim 2022 tarihinde saat 14:00'da Atabey Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

Veri giriş elemanı alımı için

(1 kişi) En az Lise en fazla önlisans mezunu olmak, 18 - 33 yaş arasında olmak, Bilgisayar operatörlüğü işletmenliği sertifikasına sahip olmak, Alanında 1 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Gassal alımı için (1 kişi)

İlahiyat Fakültesi önlisans mezunu olmak, Kadın olmak ve 18.- 30 yaş arasında olmak, KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Sıhhi tesisatçı alımı için (1 kişi)

En az Lise en fazla önlisans mezunu olmak, 18 - 47 yaş arasında olmak, Alanında 5 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Beton pompa püskürtme operatörü alımı için (1 kişi)

En az Lise en fazla önlisans mezunu olmak, 18 - 47 yaş arasında olmak, İlgili operatörlük belgesine sahip olmak, Alanında 5 yıl deneyimli olmak ve Atabey ilçesinde ikamet ediyor olmak.

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