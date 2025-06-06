Isparta Belediyesi evlere giderek tek tek kurbanları kesti



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önceki dönemde göreve gelmesinin ardından başlatılan kurbanlarını alan ancak kesemeyecek durumda olan yaşlı, engelli, yalnız yaşayan, şehit yakını ve gazilerin küçükbaş kurbanlarını bayramın birinci gününde evlerine gidilerek kesilmesi uygulamasına bu yıl da devam edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 11 ekip 30 kişilik personelle talepte bulunan 200 vatandaşın evlerine giderek, kurban kesim hizmeti verdi.

Bayram namazının kılınmasının ardından ekipler, muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen adreslere giderek, vatandaşların kurban kesim taleplerini tek tek yerine getirdi. Ekipler, İslami şartlara uygun olarak kurbanları keserek, parçalanmış halde vatandaşlara teslim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit de kurban kesimlerine eşlik ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.