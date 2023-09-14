ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli / İlçesi Mahalle / Köy Niteliği Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi ve Saati

1 Isparta / Merkez Aliköy Köyü Ham Toprak 116 174 3.755,59 Tam İmarsız 1.000.000,00 200.000,00 Tamamı tarımsal amaçlı işgalli 26.09.2023 10:00

2 Isparta / Merkez Direkli Köyü Ham Toprak 4486 11.266,32 Tam İmarsız 1.300.000,00 260.000,00 500,00 m²'si tarımsal amaçlı işgalli 26.09.2023 10:20

3 Isparta / Merkez Direkli Köyü Ham Toprak 1668 21.563,65 17.563,65 İmarsız 1.330.000,00 266.000,00 221,06 m²'si tarımsal amaçlı işgalli 26.09.2023 10:40

4 Isparta / Merkez Kayı Köyü Arsa 130 36 1.297,01 697,01 İskan sahası 840.000,00 168.000,00 Tamamı tarımsal amaçlı işgalli 26.09.2023 11:00

5 Isparta / Merkez Gülcü Mahallesi Bahçe 77 71 2.238,00 1.174,95 Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Yol ve Park 650.000,00 130.000,00 Tamamı tarımsal amaçlı işgalli 26.09.2023 11:20

6 Isparta / Merkez Sav Beldesi Arsa 175 2 4.332,72 257,28 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 550.000,00 110.000,00 İşgalsiz 26.09.2023 11:40

7 Isparta / Merkez Sav Beldesi Arsa 179 15 3.552,95 3.552,95 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 7.200.000,00 1.440.000,00 İşgalsiz 26.09.2023 12:00

1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazların, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.)

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,

d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlarla birlikte, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,

vermeleri gerekmektedir.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

4) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5) Talep edilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

6) 4706 sayılı Kanun uyarınca taşınmazların satış bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

7) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince satış bedelinin; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.

8) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.

9) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ve 0(246) 224 13 00 (Dahili 141 ve 144) nolu telefondan da ulaşılabilir.