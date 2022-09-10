Isparta Çiçekpınar Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Isparta Çiçekpınar Belediyesi, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Başvurular elden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Çiçekpınar beldesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil kaydı
İkametgah
Dilekçe
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Diploma
Askerlik durum belgesi
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