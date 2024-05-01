ISPARTA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ISPARTA

İCRA DAİRESİ

2022/16266 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16266 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Taşınmazın Adresi ve Yakın Çevresi

Kurtuluş Mahallesi, 119.Cadde, Nurgül Apartmanı, No: 36/11, Merkez/Isparta adresinde konumludur. Yakın çevresi konut altı ticaret kullanım fonksiyonlu gelişmiştir. Bölge yapılaşma karakteristiğini 5 katlı apartman tipi yapılardan oluşturmaktadır. Orta ve üst gelir grubunun talep gösterdiği bölgede Cumhuriyet Orta Öğretim Okul, Şehit Fethi Bey Camii gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır. Taşınmazın Özellikleri Ana Taşınmaz Özellikleri:1390 Ada, 165 Parsel, 550,38 m² yüz ölçümüne sahip, geometrik olarak dikdörtgene benzer bir forma, topoğrafik olarak düz arazi yapısına sahiptir. Parsel üzerinde bitişik nizamda ve betonarme tarzda, 3-B yapı sınıfında inşa edilmiş bir adet yapı bulunmaktadır. Ana taşınmaz bodrum + zemin + asma + 4 normal + çatı kattan oluşmakta, projesine göre 1.bodrum katında 2 adet eklenti depo, sığınak, zemin katında bina girişi, 2 adet dükkan, 2 adet dubleks mesken, 1.normal katında 3 adet mesken, 2.normal katında 3 adet mesken, 3.normal katında 3 adet mesken ve 4.normal katında 3 adet dubleks mesken olmak üzere toplam 14 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası, giriş kapısı demir, merdivenler ve bina girişi mermer ile kaplıdır. Ana taşınmazın girişi 119.Cadde'ye göre ön cephede (doğu cephe) ve zemin katta yer almaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri:Konu taşınmaz 4.normal ve çatı katta konumlu 11 bb nolu dubleks meskendir. Rapor konusu taşınmaz, bina girişinden binaya bakıldığında 4.normal ve çatı katta ön (güney ve doğu) cephede konumlu meskendir. Taşınmaz projesinde 4.normal katta (projesinde brüt 165 m²) salon, 3 oda, mutfak, hol, 2 banyo, WC, 2 balkon hacimlerinden, çatı katta (projesinde brüt 55 m²) 2 depo, hol, 2 banyo hacimlerinden oluşmakta olup projesinde brüt 220,00 m² (net 189,65 m²) genişliğindedir.Taşınmazın kapısı kapalı olması sebebiyle saha incelemeleri dışarıdan yapılmış olup projesine uygun olduğu kabul edilmiş, iç özellikleri hakkında bilgi verilememektedir. Taşınmaz 1.derece deprem bölgesinde konumludur. Dışarıdan yapılan incelemelerde taşınmazın mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.Taşınmazın İmar Durumu :Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre Konut Altı Ticaret Alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları Bitişik Nizam, 5 Kat, hmaks: 15.50 m olarak belirlenmiştir. Proje, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi

Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Arşivi'nde bulunan 11.03.2005 tarih onaylı mimari projesine göre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alan bazında uyumlu olduğu kabul edilmiştir. Taşınmazın Isparta Belediyesi tarafından verilmiş olan 25.09.2006 tarih 290 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Keşif tarihi ve yapı kullanma izin belgesi tarihi dikkate alındığında konu taşınmaz 2023-2006= 17 yıllıktır.

İmar Durumu :YUKARIDA YAZILI

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2024 - 10:20

18/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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