Isparta İl Özel İdaresi personel alacak

Isparta İl Özel İdaresi 1 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, greyder operatörü alınacak.
Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük, 35 yaşını geçmemiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlikle ilişiği kalmamak.
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