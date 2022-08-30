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Isparta İl Özel İdaresi personel alacak

Isparta İl Özel İdaresi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:03
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Isparta İl Özel İdaresi personel alacak

Isparta İl Özel İdaresi personel alacak
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Isparta İl Özel İdaresi 1 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, greyder operatörü alınacak.

Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük, 35 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlikle ilişiği kalmamak. 

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