Isparta'da 1.8 milyon liralık operasyon!

Isparta'da KOM ve İstihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 1500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak ürün ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Bugün Isparta Merkez'de gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir araca yönelik yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.