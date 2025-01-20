Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri 1 saatlik denetimde 57 araç ve sürücüyü kontrol etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri 1 saatlik denetimde 57 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde kusurlu bulunan 18 sürücüye ceza kesilirken, eksiklikleri tespit edilen 14 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla dün akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında detaylı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında toplamda 92 şahıs ile 57 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan incelemelerde kurallara uymadığı tespit edilen 18 sürücüye idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan 14 araç trafikten men edildi.

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