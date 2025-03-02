Isparta’da 2 katlı evde yangın

Yangın, akşam saatlerinde Gülistan Mahallesi 2815. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında mutfak ve bir oda tamamen yanarken, ekipler soğutma çalışmalarına bir süre daha devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.