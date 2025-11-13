Gökkubbe Fuar Merkezi'ndeki fuarda, kentte tarım araçları satışı yapan firmalar ile kamu kurumları stant açtı.

Vali Abdullah Erin, açılıştaki konuşmada, dünyada her alanda hızlı değişimin yaşandığını belirterek, bu değişimlerin toplumsal hayat, ekonomi, sanayi, bilim ve teknolojide yaşandığını söyledi.

Baş döndürücü keşiflerin, buluşların her gün insanlığın önüne konulduğunu anlatan Erin, "Meydana gelen bu gelişmeler ve bu hızlı değişim bütün sektörleri etkilediği gibi tarım ve hayvancılık sektörünü de ciddi anlamda etkiliyor." dedi.

Erin, bu sektörlerde kendisini geliştirmeyenlerin oyun dışı kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değişime direnenlerin, kendisini geliştirmeyenlerin büyümeyenlerin ve pazarın şartlarını yerine getirmeyip sürekli bir pazarı genişletme çabası içerisinde olmayanların başarılı olamayacağı dönemdeyiz. Fuarcılık bu anlamda önemlidir. Bir taraftan üreticileri, öbür taraftan müşterileri bir araya getiren sektördeki gelişmeleri ve değişimi takip etmek suretiyle kendinizi kontrol etme ve yeni gelişen konulara ayak uydurma konusunda yeni tedbirler alabileceğiniz fırsatların sunulduğu organizasyonlardır."

Fuar, 16 Kasım'da sona erecek.