Isparta’da aynı eve 4 gün arayla gelen gaspçı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta’da aynı eve 4 gün arayla gelen gaspçı yakalandı

Isparta’da gasp amacıyla girdiği evde şahsın boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira parayı hesabına aktaran şüpheli aynı eve tekrar gelince yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 14 Kasım'da Isparta'nın Aliköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.'nin evine giren yüzü maskeli bir şüpheli, boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerinde parayı zorla mobil bankacılık yoluyla havale ettirdi. Gaspçı, olayın ardından kayıplara karıştı. Ancak, aynı şüpheli 18 Kasım'da yeniden C.S.'nin evine gelerek aynı yöntemle gasp yapmaya çalıştı. C.S. odasına kilitlenerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinden kaçan gaspçı, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla iz takip edilerek tespit edildi. B.K., A.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler, saklandıkları adreslerde yapılan operasyonla yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp çetesinin ikinci saldırıyı engelleyen C.S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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