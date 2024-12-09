Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 5 asker şehit

Düzenleme: Kaynak: DHA

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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