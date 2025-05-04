Isparta’da asayiş ve trafik uygulamasın 14 sürücüye ceza kesildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 91 şahıs ile 65 araç ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu bulunan 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam 21.00 – 23.30 saatleri arasında il merkezinde geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında toplam 91 şahıs ile 65 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı.