Isparta’da Cumhuriyetin 101’inci yılı coşkuyla kutlandı!

Tören öncesi Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Hükümet Konağı Caddesi'ndeki törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı, Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Isparta Valisi Abdullah Erin, "Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş mücadelemizin muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere, bin yıldır mübarek vatan topraklarımızın müdafaası için toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet, zorlu bir mücadelenin sonunda ve binlerce vatan evladının kanı, canı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklal ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetin ilanı, yalnızca bir rejim değişikliğinden ibaret değildir. Cumhuriyet, aynı zamanda milletimizin iradesine ve istiklaline sahip çıktığı, hürriyet ve adaletin teminat altına alındığı, yeni bir devrin başlangıcıdır. Cumhuriyet, halkımızın özgür iradesini yansıtan, hukukun üstünlüğünü esas alan, Gazi'nin deyimiyle "Kimsesizlerin kimsesi" olan, refah bir geleceğin temellerini atan, herkesin kanun önünde eşit olduğu, hür ve eşit biçimde yaşayabildiği bir zemini ve imkanı milletimize sunan ve milletimizin öteden beri sahip olduğu hürriyet aşkını yansıtan bir nizamın adıdır. 101'inci yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bugün de binlerce yıllık mirasımızın, insanlığa yön veren şanlı tarihimizin, medeniyet yürüyüşümüzün ve devlet geleneğimizin son halkası olarak, kökleri derinde ulu bir çınar misali bütün ihtişamıyla göz kamaştırmaya devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehteran takımının geçişiyle başlayan geçit töreninde komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam düzenlenecek olan fener alayı ile devam edecek.