Isparta'da dehşete düşüren görüntüler: Cani anne oğluna kabusu yaşattı!

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra Burdur'a yerleşen Kerime Ö., Ayazmana'daki bir işletmede çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken, çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

ÇOCUK UZMANLARCA İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında Kerime Ö.'nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.