Isparta’da eski muhtarın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Aşağı Mahallesi’nin eski muhtarı olan Bulgurcu’nun kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, E.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bulgurcu yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Bulgurcu’yu hastaneye kaldırdı ancak 20 Ağustos Salı günü tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Bulgurcu’nun cenazesi aynı gün Sav Kasabası’nda defnedildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulgurcu’nun yola çıkmaya çalıştığı sırada motosikletle çarpıştığı, ardından 3 tekerlekli aracın devrildiği ve Bulgurcu’nun savrulduğu anlar kaydedildi. Kazadan sonra E.K.’nin yaralı bir şekilde yürümeye çalıştığı da görüntülerde görülüyor.