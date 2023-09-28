Isparta’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta’da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Isparta’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü yolunda meydana geldi. Ş.G’nin (48) hakimiyetindeki 38 LV 529 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

aw041102-02.jpg Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Keriman Gopan (44), F.G. (23) ve M.G. (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw041102-03.jpgKazada ağır yaralanan Keriman Gopan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

aw041102-04.jpgAraç olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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