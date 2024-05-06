Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı

Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı
Kaynak: İHA
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da yağışların az olması ve havaların sıcak gitmesi nedeniyle erken başlayan gül hasadında 12 bin ton rekoltenin bekleniyor.
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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 1

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da bu yıl havaların sıcak gitmesiyle gül hasadı erkenden başladı.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 2

15-20 gün erken başlayan hasatta, gül çiçeklerinin açmasıyla şehri gül kokusu sararken, gül bahçelerinde mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 3

Güller, özenle toplandıktan sonra bölgedeki tesislere ulaştırılarak dev imbiklerde damıtılıyor, gül yağına ve gül suyuna dönüştürülüyor. Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gül yağı elde edilirken, yağın büyük bir kısmı ise ihraç ediliyor.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 4

Isparta’da bu yıl 12 bin ton gül çiçeği rekoltesi beklenirken, hasat döneminde ağırlanan ziyaretçilerle de bölge halkı için önemli bir turizm getirisi sağlanıyor. Bu yıl gül hasadının 45 gün sürmesi bekleniyor.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 5

Şehirde güllerin açtığı yerlerden birisi de Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyü. Ardıçlı köyünde sabahın erken saatlerinde toplanan güller çuvallara konularak, fabrikalara ulaştırılıyor.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 6

Mevsim nedeniyle hasadın erken başladığını söyleyen Ardıçlı köyü eski muhtarı ve üretici Yakup Yolcu, “Yağışlar olmaması sebebiyle gülün yoğunluğu tarla tarla değişiklik gösterdi iklim şartlarından dolayı. Bazı tarlalarda 3 metrede gül çiçeği varken 5 metrede yok. Şu günlerde yağış gösteriyor, eğer yağış olursa hasat uzun sürecek; sürmezse bu sene gülün erken bitme ihtimali çok yüksek. İnşallah iyi ve bereketli bir sezon olur. Çiftçimizin yüzü güler” dedi. Gül hasadının erken başlamasının turizmi de etkilediğini belirten Yolcu, “Turizmciler programlarını gül hasadının normal tarihine aldılar ama bizim mevsim dolayısıyla hasat erken başladı bu sebeple turizm biraz durgun. İnşallah ilerleyen zamanlarda yoğun geçer. Bütün üreticilere bereketli ve hayırlı kazançlar dilerim” dedi.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 7

100 dekar alanda 20 yıldır üreticilik yapan Tolgahan Sarıkaya ise babasından kalan mesleği devam ettirdiğini ifade etti.

Gül çiçeği hasat yoğunluğunun erken başladığını aktaran Sarıkaya, “Gülcülük iyi bir meslek, sadece son dönemlerde işçilerle alakalı sıkıntılarımız oluyor. Gül tarlası önceden bu kadar çok yoktu. Piyasamızda modern tarımsal aletler eksik olduğu için herkes bu kadar çok gül işi yapmıyordu. Herkes az bir dekar alanda iş yapıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle insanlar 50-100 dekar alanda üretim yapıyor artık, bu sebeple işçi bulma sıkıntısı yaşıyorduk. Onun haricinde bir problemimiz yok” diye konuştu.

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Isparta’da hasadı bu yıl erken başladı! Mis kokusu her yeri sardı 8

Bir başka üretici Yusuf Yıldırım ise sezonun iyi başladığını vurgulayarak, “Bu sene 20-25 güne yakın erken başladı. Verim gayet iyi şükürler olsun” dedi. Yıldırım konuşmasının devamında üreticilerin masraflarının fazla olduğunu söyleyerek, “Mazot olsun, ilaçlar olsun, işçilik olsun ağır olduğu için üreticiler çok da bir şey kazanmıyor. Çok kazanıyor diye bir şey yok yani anca işte ucu ucuna emeğini koruyor” ifadelerini kullandı.

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