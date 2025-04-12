Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Isparta’da trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Nazım Akkoyun için Emniyet’te tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı cenazesi, Diyarbakır’a gönderildi. Akkoyun, yarın memleketinde toprağa verilecek.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun için tören düzenlendi. Hastane morgundan alınan Akkoyun'un cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutuyla, görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, ailesi, mesai arkadaşları katıldı. Törende Nazım Akkoyun'un özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Tören mangası tarafından cenaze nakil aracına konulan Akkoyun'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Nazım Akkoyun'un cenazesinin yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

Isparta’da hüzünlü veda: Komiser için gözyaşları sel oldu

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