Isparta’da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Davraz Mahallesi 138'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Z.'nin kontrolündeki motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer'in idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Bilal Yüceer ve yolcu konumundaki Arda Mutlu ağır yaralanırken, diğer sürücü Eray Z. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüceer ve Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Eray Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fotoğraf DHA)