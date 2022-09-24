Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Medine Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan M.T, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T, tedavi altına alındı. (AA)
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