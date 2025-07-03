Isparta’da izinsiz kazıya jandarma baskını: 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Isparta’da izinsiz kazıya jandarma baskını: 4 kişi suçüstü yakalandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevinçbey köyü Bademli Boğazı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, M.Ç., K.A., H.Ç. ve E.A. isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.


Kazı alanında yapılan aramalarda 2 adet kırıcı hilti, 1 adet spiral makinası, 6 adet hilti bataryası, 1 adet batarya şarj cihazı, 6 adet hilti ucu, 14 adet spiral taşı, 1 adet demir murç, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet el çapası, 1 adet demir boru ve 1 adet kova ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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