Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Kaynak: İHA
Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı.
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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama 1

Operasyon, suç faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapıldı.

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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama 2

Ekipler, iş yerleri, ikametler ve depolar dahil olmak üzere bir dizi yerde arama yaptı.

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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama 3

Bu aramalarda toplamda şunlar ele geçirildi:

• 1 milyon 10 bin adet boş makaron

• 280 bin 145 adet doldurulmuş makaron

• 623 adet elektronik sigara

• Bin 100 adet cinsel içerikli malzeme

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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama 4

• 226 litre sahte/kaçak alkol

• 17 bin adet kaçak insan saçı

• 170 adet emtia

• 1 adet uzun namlulu silah

• 2 adet tabanca

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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama 5

• 151 adet fişek

• 86 adet e-sigara likiti

• 3 adet sigara sarma makinesi

• 10 adet cep telefonu

• 26 adet tarihi eser

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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama 6

Ele geçen suç unsuru ürünler, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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