Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Operasyon, suç faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapıldı.
Ekipler, iş yerleri, ikametler ve depolar dahil olmak üzere bir dizi yerde arama yaptı.
Bu aramalarda toplamda şunlar ele geçirildi:
• 1 milyon 10 bin adet boş makaron
• 280 bin 145 adet doldurulmuş makaron
• 623 adet elektronik sigara
• Bin 100 adet cinsel içerikli malzeme
• 226 litre sahte/kaçak alkol
• 17 bin adet kaçak insan saçı
• 170 adet emtia
• 1 adet uzun namlulu silah
• 2 adet tabanca
• 151 adet fişek
• 86 adet e-sigara likiti
• 3 adet sigara sarma makinesi
• 10 adet cep telefonu
• 26 adet tarihi eser
Ele geçen suç unsuru ürünler, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.