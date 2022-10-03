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Karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Isparta’da 2 çocuk babası adam, çocuklarının gözü önünde tartıştığı karısını tabanca vurarak öldürdü. Karısını öldüren adam kayıplara karıştı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 07:17
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Isparta'da karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı(40) silahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar Işık, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan jandarma ekipleri kaçan Sezer Işık'ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

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