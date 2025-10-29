Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem C.E. idaresindeki 35 CRS 116 plakalı ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki A.K.’ye ait 42 U 5132 plakalı otomobile, S.B.T.’ye ait 34 FNF 91 plakalı Toyota Corolla marka otomobile, S.Ç.’ye ait 32 ADP 045 plakalı otomobile ve F.K.’ya ait 32 ACE 759 plakalı otomobil olmak üzere 4 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 42 U 5132 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen A.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.