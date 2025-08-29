Isparta'da nostaljik sinema keyfi

Etkinlikte Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden birisi izlenirken, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirilmede bulunuldu.

Isparta Belediyesi'nin "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla düzenlediği mahalle etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu etkinliklerden birisi olan Yaz Akşamı Sineması Mehmet Tönge Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde çocuklar için oyun parkı kurulurken, çeşitli aktiviteler düzenlendi, çocuklara ve vatandaşlara Isparta Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Gezici Kütüphanesi de alanda çocuklara ve vatandaşlara hizmet verdi. Çocuklar ve vatandaşlar kütüphanedeki kitapları inceleyerek, okuma fırsatı buldu. Mehmet Tönge Mahallesi'nde kapalı pazar alanı önündeki etkinliğe ilgi yoğun oldu. Sinema öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında güvenli alışveriş gibi konularda bilgilendirilmelerde bulunuldu.