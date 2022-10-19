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Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 

Isparta'da turşu yapma etkinliği sırasında üzerine dökülen kaynar su sebebiyle vücudunda yanıklar oluşan küçük Mehmet'in 10-15 gün daha hastanede kalacağı bildirildi. Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:50
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Isparta'da okuyan küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 

Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
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İHA'nın haberine göre, olay, Isparta’da bulunan bir ilkokulun ana sınıfında meydana geldi. Öğrencilerle turşu hazırlama etkinliği sırasında öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu ve o sırada masada bulunan Mehmet Ali Sarpdağ'ın (6) üzerine döküldü. 

Olay sonrası çocuk ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çocuk Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına Mehmet Ali’nin vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan baba Bayram Sarpdağ “Okulda sıcak su ile turşu yapıyorlarmış sürahinin sapı kırılınca su dökülmüş o sırada masadaymış öğretmenleri öyle dedi. Bende hastaneye geldim öyle öğrenmiş oldum. Üzüldüm doktorlarımıza teşekkür ederim ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Mehmet Ali Sardağ'ın tedavisini sürdüren Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart ise hastanın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu dile getirdi. 

Kart “Hastamız 6 yaşında erkek hasta. İki gün önce üzerine sıcak su dökülmesi sebebiyle hastanemize başvurdu. Vücudunda yüzde yirmi beş, otuz oranında 2’nci derece yanıklar mevcut acil serviste yapılan müdahale sonrası yatırıldı. Bugün pansuman için ameliyathaneye aldık hastamızın pansumanlarını yeniledik. Şu an genel durumu iyi tedavimiz 10-15 gün kadar hastanede devam edecek” şeklinde konuştu.

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