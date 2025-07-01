Isparta’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Kaynak: DHA

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Isparta’nın Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel lköyü yakınlarındaki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye ve 60'tan fazla personel ile müdahale ediliyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, Isparta Valisi Abdullah Erin de son durumu Yangın Harekat Merkezi ile takip ediyor. Yangın bölgesine araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Son Haberler
Türk kadın pilotun Roma macerası başlıyor
Türk kadın pilotun Roma macerası başlıyor
Bakanlıklar kararı aldı! 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç için flaş gelişme
Bakanlıklar kararı aldı! 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç için flaş gelişme
James Webb’in gözünden! Evrendeki su buzunun yeni hikâyesi
James Webb’in gözünden! Evrendeki su buzunun yeni hikâyesi
Milli gazete yazarı Ömer Adil, yandaş gazeteler arasında racon kesti!
Milli gazete yazarı Ömer Adil, yandaş gazeteler arasında racon kesti!
Galatasaray yeni forvetini resmen açıkladı!
Galatasaray yeni forvetini resmen açıkladı!