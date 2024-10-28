Isparta'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta'da yaşanan kaza, Eğirdir ilçesine bağlı Bağboğan köyü girişinde meydana geldi. Mehmet E. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan İbiş Ali E. (70) ve Ayla E. (68) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, İbiş Ali E. ve Ayla E.'nin tedbir amaçlı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Erden Timur derbiye geldi. Galatasaray taraftarı ayaklandı
Erden Timur derbiye geldi. Galatasaray taraftarı ayaklandı
Okan Buruk Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki saha dizilişini açıkladı
Okan Buruk Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki saha dizilişini açıkladı
RTÜK’ten “Açık Radyo” açıklaması. Lisansı iptal edilmişti
RTÜK’ten “Açık Radyo” açıklaması. Lisansı iptal edilmişti
Bahçeli'nin çıkışı sonrası flaş gelişme. İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Bahçeli'nin çıkışı sonrası flaş gelişme. İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nda intihar! Kadın polis memuru beylik silahıyla intihar etti
İstanbul Havalimanı'nda intihar! Kadın polis memuru beylik silahıyla intihar etti