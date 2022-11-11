Otomobil halk otobüsüne çarptı. 4 kişi yaralandı

O.T’nin kullandığı 38 HU 702 plakalı otomobil, Eğirdir-Isparta kara yolu Devlet Hastanesi mevkisinde M.K. yönetimindeki 32 HO 1009 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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