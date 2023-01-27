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Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta’da polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:39
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Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Isparta – Antalya Karayolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ö. Ö. yönetimindeki 61 AFH 583 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki trafik polisi aracı çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Demirci hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Celal Ö. Ö. ile polis memuru İ.Y. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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