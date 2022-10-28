Isparta'da sesini Valiye duyurmak isteyen valilik önünde bir kişi kendini yakmaya çalıştı

Olay 11 Ekim günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Isparta Valiliği binası ön kapısına kadar otomobiliyle giren bir kişi, üzerine çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Kısa süre içinde ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Protesto eden vatandaşın sesini Vali Aydın Baruş'a duyurabilme adına Valilik binasının önünü tercih ettiği, o sırada Vali baruş'un makamında olmadığı öğrenildi.