Isparta'da sır ölüm! Uzman estetisyen evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye giren ekipler, genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülver'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülver'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verilerek çalışma başlatıldı. Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.