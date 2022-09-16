Son nefesini tuvalette verdi 

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saat 10.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Market sahibi A.K.A. ve Mehmet Zengin, gece markette konakladı. Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaşan dükkan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.