Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı

Kaynak: AA
Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşanan trajik olayda, O.S. (26) isimli şüpheli, tartıştığı babasını satırla öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında O.S., satırla babasının başına vurarak onu ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdullah S.'nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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