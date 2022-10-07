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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı

Isparta’da polis ekipleri tarafından 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 84 uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve bu operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:31
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Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalandı

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
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Isparta’da emniyet ekiplerinin son bir ay içerisinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 84 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı.

Yakalanan şüphelilerden 961,12 gram uyarıcı nitelikli madde, 349,31 gram halisinojen nitelikli madde, 70 adet sentetik ecza nitelikli hap, 58, 45 gram uyuşturucu nitelikli madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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