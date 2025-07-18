Isparta’da uyuşturucu operasyonu!

Kaynak: İHA
Isparta’da uyuşturucu operasyonu!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 8 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,86 gram metamfetamin, 9 tablet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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