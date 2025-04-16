Isparta’da yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Isparta'da düzenlenen huzur uygulamasında 2 binin üzerinde kişi sorgulandı. Yakalanan 9 göçmen sınır dışı edilirken, 6 araca da cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Nisan'da Isparta'da düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerde 23 farklı kontrol noktasında 00.00-18.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde toplam 2 bin 99 kişi sorgulanırken, bunlardan 82'sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Sorgulamalar sonucunda 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. Ayrıca bin 147 araç kontrol edildi ve çeşitli nedenlerle 6 araca cezai işlem uygulandı.