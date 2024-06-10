Isparta'da yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Isparta'da yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu

Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde, yalnız yaşayan ve üç gündür haber alınamayan bir yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, site içindeki bir binanın 9. katında gerçekleşti. Apartman sakinleri, daireden kötü bir koku geldiğini fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde Masume Demirbilek'i (67) hareketsiz bir şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Demirbilek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Demirbilek'in cenazesini otopsi için hastane morguna kaldırdı.

Yaşlı kadının, yalnız yaşadığı ve üç gündür haber alınamadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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