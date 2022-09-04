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Özge öğretmene son veda! 'Benim çocuğum şehit' diyerek gözyaşı döktü...

Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a gittiği sırada takla atan otomobilde hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç (26), toprağa verildi. Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:31
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Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a gittiği sırada takla atan otomobilde hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç toprağa verildi. Benim çocuğum şehit diyerek gözyaşı döktü.

Özge öğretmene son veda! 'Benim çocuğum şehit' diyerek gözyaşı döktü...
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Isparta'da ailesiyle oturan Özge Kılıç, Erzurum'un Hınıs ilçesi Kongor Mahallesi'ndeki bir okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı. Özge Kılıç, görev yerine gitmek için kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç ile yola çıktı. Baba Kılıç'ın kullandığı 32 HK 067 plakalı otomobil, önceki gün Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, babası ile ablası yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Kılıç'ın kırılan sol kolu ameliyat edildi, Gamze Yavuz'un ise sağ kolu darbe aldı. Baba ile kızı, tedavilerinin ardından dün taburcu oldu.

2 YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞTU

Özge Kılıç'ın cenazesi de işlemlerinin ardından önce Erzurum'a, ardından Isparta'ya getirildi. Kılıç için öğle vakti Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü. Namaz sonrası Özge Kılıç'ın cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Özge Kılıç'ın, 2 yıl önce Trabzon'da özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu, öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.

(Kaynak: DHA)

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