Ispartalı şehidimiz Binbaşı Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidimizin cenazesi, askeri uçakla saat 04.30'da Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Kara yoluyla Senirkent Devlet Hastanesi'nin morguna taşınan cenaze, öğle saatlerinde köydeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabut köy meydanında düzenlenen tören alanına taşındı.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, AKP Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Milletvekili Yalım Halıcı, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çeşitli askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Harun, annesi Gülümser, eşi Nazan ve kardeşi Elif Ayan, tören sırasında büyük bir acı yaşadı.

Öğle namazının ardından Isparta Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin naaşı tören mangası tarafından bir süre omuzlarda taşındı. Ardından, top arabasına konularak bando eşliğinde götürüldüğü Gençali köyü mezarlığında toprağa verildi.