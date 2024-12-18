Isparta'da 5 gündür kayıptı! Cansız bedeni dağlık bölgede bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Isparta'da 5 gündür kayıptı! Cansız bedeni dağlık bölgede bulundu

Isparta'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Kayacan'ın cansız bedeni 10 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulundu.

Isparta'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Kayacan'ın (25), kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede cansız bedeni bulundu.

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Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kayacan, 13 Aralık günü oturduğu evden elinden poşetlerle çıktı. Kayacan'dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ramazan Kayacan için arama çalışması başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Kayacan'ın son görüntüleri kardeşiyle birlikte yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 13 Aralık günü saat 18.30 sıralarında üzerinde spor ayakkabı, kot pantolon, siyah kazak ve üzerinde siyah- beyaz çizgili mont olan Ramazan Kayacan'ın, daireden elinde poşetlerle çıktığı anlar yer aldı.

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Kayacan'ın bulunması için çalışmalar sürerken, dün saat 15.30 sıralarında merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Gelincik köyü mevkisinde kırsal alanda bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede tabancayla başından tek mermiyle vurulduğu belirlenen kişinin Ramazan Kayacan olduğu tespit edildi. Ekipler Kayacan'ın yanında bir de tabanca buldu. Ramazan Kayacan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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