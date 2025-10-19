Nilüfer Belediyesi ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğinde, güvenli beslenme ve sağlıklı nesiller için farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ’Sağlıklı Gıda Şenliği’, bir söyleşiyle sona erdi. Nilüfer Pancar Deposu’ndaki etkinlikte Sibel Tokat, "Gıda Etiketi Okuryazarlığı" konulu bir sunum yaptı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı.

Tokat, dünyada ve Türkiye’de artan gıda israfına dikkat çekti. Bu yılki "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için el ele" sloganını hatırlatarak, herkesin bu sürecin önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Gıda israfının basit adımlarla önlenebileceğini belirten Tokat, "Ülkemizde bir yılda israf edilen ekmekle 500 okul yapılabiliyor. Ekmeğimizi israf etmemeliyiz, şekli bozuk meyve ve sebzelere de şans vermeliyiz. Gıdanın çöpe gitmemesi için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.