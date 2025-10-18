Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla 15 sivil Filistinlinin cenazesini Gazze'ye teslim ettiğini duyurdu. Ateşkes anlaşması gereğince, her ölen İsrailli rehine için 15 Filistinli cenazesinin iadesi şartı doğrultusunda toplam sayı 135'e yükseldi.

Sağlık ekipleri, cenazelerde darp, işkence belirtileri, kelepçe ve göz bağlama izleri tespit etti. Bazı cenazeler kurşun yaraları dikkat çekti. Nasser Hastanesi'nde DNA testleri sınırlı olduğundan, kimlik tespiti fiziksel özelliklere dayanıyor.

Şimdiye kadar 7 cenazenin kimliği belirlendi, ailelere teslim ediliyor. Anlaşma, ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuğunda yürütülen iki yıllık savaşın ardından sağlandı. Hamas, kalan İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için özel ekipman talep ederken, İsrail yardım girişlerini kısıtladı.