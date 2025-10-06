İsrail 171 aktivisti sınır dışı etti: Aralarında Greta da var

İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerinin İsveçli Greta Thunberg'in de dahil olduğu bir kısmının İsrail'den sınır dışı edildiği öğrenildi. Aktivistler Yunanistan ve Slovakya’ya gönderildi.

Gazze’deki İsrail ablukasını ortadan kaldırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail güçleri operasyon düzenlemişti. Operasyonda filodaki tüm gemilere el konurken aralarında Türklerin de olduğu 200’ün üzerinde aktivist alıkonmuştu.

İsrail yönetimi yaptığı açıklamada alıkonan aktivistlerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Aralarında Türklerin de olduğu yaklaşık 130 aktivist dün kalkan uçakla İstanbul’a gelmişti.