İsrail 24 saatte 57 Filistinliyi daha öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

3 HASTANEYİ BOŞALTMA TEHDİDİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin (İsrail'in) hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği aktarıldı.

Ofisin açıklamasında, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Eş-Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu.

BİR EVİ "ENERGA" TANKSAVAR ROKETİYLE VURDU

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Tubas şehrinin Akaba kasabasında kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğunu ifade etti.

Vurulan evin içindekilerin akıbeti hakkında bilgi vermeyen görgü tanıkları, İsrail ordusunun Akaba'ya yeni askeri takviye gönderdiğini aktardı.

Görgü tanıkları, Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında kasabanın içinde silahlı çatışmaların çıktığını ve İsrail ordusuna ait bir askeri aracın patlayıcıyla hedef alındığını belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada da Kudüs Tugayları üyelerinin Akaba kentine saldıran İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yürüttüğü, İsrail güçlerinin patlayıcılar ve yoğun kurşun yağmurlarıyla hedef alınarak doğrudan vurulduğu belirtildi.

HAVA SALDIRISINDA 16 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık görevlileri, saldırıda ölen 3 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.

EVDE BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin kuzeyinde yer alan Akaba kasabasına sızarak Abdurrauf Racih Hâmid el-Mısri'nin (37) evini kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu, daha sonra Akaba kasabasına ek askeri takviye gönderdi.

Kızılay yetkilileri ise ekiplerinin kuşatma altına alınan evde bir kişinin yaralandığı ihbarı aldığını bildirdi.

İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı kişiyi gözaltına alarak kasabadan çekildiğini aktaran yetkililer, daha sonra güvenlik kaynaklarından yaralı kişinin öldüğü bilgisini aldıklarını ifade etti.