Dünyanın yakından takip ettiği İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal ve saldırı politikalarına karşı, uluslararası insani yardım filoları Filistinlilere ulaşmak için peş peşe yola çıkıyor.

Son olarak ablukayı delmek amacıyla Akdeniz üzerinden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’nin yaklaşık 120 deniz mili açığında İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

ALIKONULAN ARASINDA 3 TÜRK VEKİL DE VAR

Filodaki gemiler ve yolcular İsrailli askerler tarafından alıkonuldu. Gözaltına alınanlar arasında 3 Türk milletvekili de bulunuyor.

Alıkonulanlar arasında Saadet Partisi milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de var.

(Soldan sağa) Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca.

İKTİDAR PARTİSİNDEN ÖNCE DERVİŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'e tepki gösteren bir açıklama yaptı. Grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, alıkonulan vekillere yönelik çıkış yaparak "Musallat İsrail'i uyarıyorum. Hiçbir Türk'ü gözaltına alıancak kadar kudretli zannetmesinler" dedi.

"KOMİSYONDAN ÇEKİLİN" ÇAĞRISI

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "komisyon Abdullah Öcalan ile görüşmeli" açıklamasına da tepki göstererek muhalefete çağrı yaptı.

Dervişoğlu, "Meclise getiremedikleri caninin ayağına, meclisi götürecek ve onu meşrulaştıracak arayışlar terk edilmelidir. Sorumluluk sahibi siyasi partiler, yaşanan gelişmelerin neye sebep olduğunu sonuçlarına bakarak artık idrak etmeli, başta CHP olmak üzere komisyondan çekilmeli" dedi.

"MECLİS'E ATILAN BOMBALAR KADAR TAHRİPKARDIR"

Öte yandan Meclis'teki DEM Parti Grup Toplantısı'nda "Apo" sloganları da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşananlara tepki gösteren Dervişoğlu, "Millet meclisinin haysiyeti, bir haysiyetsize atılan sloganlarla yaralanamaz. Dün burada, İmralı canisi için atılan slogan, en az, 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet meclisine atılan bombalar kadar tahripkardır" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN "YUMUŞAK" AŞIKLAMA

Yumuşak dozlu bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir" dedi.

Bakanlığın açıklamasının devamı şöyle:

Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir. İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir.

"HESABINI DÜNYA KAMUOYU ÖNÜNDE VERECEKSİNİZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

Kurtulmuş, "İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" ifadelerini kullandı.

ALIKONULMA ANINDAN GÖRÜNTÜLER

Filoda yer alan aktivistlerin alıkonulma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İşte o andan kareler: