İsrail 600 Filistinli mahkumu serbest bırakacak

Hamas’ın Filistinli tutukluların serbest bırakılmasında yaşanan gecikmeye son verecek bir çözüm üzerinde İsrail ile anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail’in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurdu. Ofis, mahkumlar için Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Mahkumların yerel saatle 22.00 ile 00.00 arasında gelmeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.

HAMAS, 4 ESİRİN CENAZESİNİ BU GECE İSRAİL’E TESLİM EDECEK

Hamas tarafından yapılan açıklamada ise bu gece Itzahi Eidan, Itzik Al-Jarit, Ohad Yehlomi ve Shlomo Mansour adlı esirlerin cenazelerinin İsrail’e teslim edileceği duyuruldu.



İSRAİL, MAHKUMLARI SERBEST BIRAKMAMIŞTI

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının son aşamasında 22 Şubat’ta 6 İsrailli esiri daha serbest bırakmış, İsrail ise 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği bildirilmiş, gerekçe olarak "Hamas’ın esirleri küçük düşüren törenleri" ve "esirleri propaganda amacıyla kullanması" gösterilmişti.